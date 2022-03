Köpi-Betreiber: „Es waren zwei schwierige Jahre“

Die lange Durststrecke ist vorbei: Nach monatelanger Schließung wegen Corona können die Clubs und Diskotheken in NRW ab dem heutigen Freitag, 4. März, wieder öffnen. Einige Regeln gelten aber noch.

Heute wird das Köpi wiedereröffnet: Stephan Ripploh stößt mit seinem Sohn Benedikt darauf an, dass nun wieder bessere Zeiten kommen.

Zutritt haben nur Genesene und Geimpfte mit einem negativen Corona-Test (2G-Plus). Eine Maskenpflicht besteht aber nicht mehr. Tanzen mit Maske – macht das Spaß? Das Gesicht von Stephan Ripploh, Geschäftsführer des „Köpi“ am Ring in Rheine, sagt alles. Unser Medienhaus sprach kurz vor der Wiedereröffnung der Disco an der Kolpingstraße mit ihm.