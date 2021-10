Kostenpflichtige Corona-Tests deutlich unbeliebter

Der 11. Oktober markierte das Ende einer Ära: Die Kosten eines Corona-Tests, monatelang das bedeutendste Element der Pandemiebekämpfung, müssen Bürgerinnen und Bürger von nun an selbst tragen. Lediglich bestimmte Personengruppen wie Schwangere oder Kinder können weiterhin kostenlose Testungen in Anspruch nehmen. Diese Entscheidung spiegelt sich auch in der Angebots- und Nachfragesituation wider: Im ganzen Münsterland hat die Anzahl der durchgeführten Tests sowie die Menge an Testmöglichkeiten stark abgenommen.

