Jeder Vierte in NRW stirbt an Krebs

Die Zahl der Krebssterbefälle ist in NRW im Jahr 2021 leicht zurückgegangen. In den Pandemiejahren 2020/21 gab es jedoch zugleich einen Rückgang bei Operationen und Vorsorgeuntersuchungen – die AOK warnt nun vor einer Zunahme der Erkrankungsfälle.

284 Menschen in NRW sind im Jahr 2021 an einer Krebserkrankung verstorben.

Fast jeder vierte Todesfall in NRW war 2021 auf Krebs zurückzuführen. Bösartige Tumoren waren nach Angaben des Statistischen Landesamts die Ursache für 23,1 Prozent aller Todesfälle. Damit seien in NRW 50.867 Menschen an Krebs gestorben, fast 27.000 Männer und rund 23.900 Frauen. Zwar lag die Sterberate zwei Prozent unter der des Vorjahres und 1,4 Prozent unter der von 2011, aber die AOK warnt vor einer Zunahme schwerer Krebserkrankungen infolge der Corona-Pandemie.