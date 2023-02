17-Jähriger nach Motorradunfall schwer verletzt

Ein Auto erfasste am Donnerstagabend in Heek einen minderjährigen Motorradfahrer. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine 35-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend (9.2.) in Heek einen Leichtkraftradfahrer erfasst. Die Heekerin war gegen 19 Uhr auf der Ahauser Landstraße in Richtung Ahaus unterwegs. Im Bereich der Einmündung Stroot wollte sie links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 17-jährigen Gronauer unmittelbar in ein Krankenhaus. Ob der Motorradfahrer an dem Unfall eine Teilschuld trägt, ist laut Mitteilung der Polizei noch ungeklärt.

Die Polizei nimmt Zeugen-Hinweise unter der Rufnummer (02561) 9260 entgegen.