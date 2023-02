93-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 93-jähriger Vredener hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Vreden schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer eines elektronischen Seniorenmobils wollte gegen 14.45 Uhr die Kreisstraße 16 in der Bauerschaft Köckelwick in Richtung Ellewick überqueren.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 28 Jahre alten Vredenerin. Diese befuhr die Kreisstraße 16 aus Ammeloe in Richtung Vreden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut Polizeibericht wurde der Vredener von der tief stehenden Abendsonne geblendet. Deswegen habe er nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr geachtet.