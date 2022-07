212 Unwetter-Notrufe

Nicht einmal eine Stunde hat das Unwetter am Donnerstagabend gedauert. Doch es fiel in so kurzer Zeit so viel Regen, dass viele Keller vollliefen. Ein Autofahrer hatte riesiges Glück.

Klaus Freund schüttelt am Freitagmorgen mit dem Kopf: So ein Hochwasser hat der Hausmeister im Alten Kreishaus noch nicht erlebt. Mehrere Zentimeter hoch steht die Brühe noch am Morgen in den weitläufigen Kellerräumen und -fluren. Das Wasser hatte es bei dem Starkregen am Donnerstagabend in die Keller gedrückt. So wie es aussieht wohl durch die Tiefgarage.