29-Jähriger Fahrer gestorben

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein 29 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen.

Der Rettungshubschrauber landete am Unfallort.

Der Vredener war gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 18 aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Vreden-Lünten unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit einem Baum, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem stark deformierten Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in das Medisch Spectrum Twente in Enschede, wo er trotz intensivmedizinischer Versorgung am Morgen verstarb. Aufgrund der schweren Verletzungen alarmierte der Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber. Er kam aber nicht zum Einsatz.

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Vreden und Alstätte. Die Unfallaufnahme unterstützten Ermittler des Verkehrskommissariats Ahaus sowie das Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Steinfurt.