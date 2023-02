30-Jähriger vergreift sich an Mädchen (zehn)

Gerade einmal zehn Jahre alt war ein Mädchen, als der heute 32-jährige Lebensgefährte seiner Mutter es in der gemeinsamen Wohnung in Ahaus missbrauchte: Er griff ihm in die Hose und streichelte es im Intimbereich. Erst als er die Hand dort wegnahm, habe das Mädchen sagen können, dass es das nicht wolle. Erst einige Zeit später habe das Kind seiner Mutter sagen können, was geschehen war.

