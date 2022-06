3100 Unterschriften übergeben

Ahaus

Die Ansichten gehen weit auseinander: Die Initiatoren des Bürgerbegehrens rund um die Stelle des Ersten Beigeordneten sehen sich auf der sicheren Seite. Die CDU hat große Zweifel an dem Verfahren.Rund 3100 Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens inzwischen gesammelt und an die Bürgermeisterin übergeben. Sie wollen so verhindern, dass die Stelle des Ersten Beigeordneten neu ausgeschrieben wird.

Von Stephan Rape