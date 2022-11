500 Nordmanntannen

Über 500 Tannenbäume haben Mitarbeiter der Tobit.Labs am Dienstagmorgen in der Ahauser Innenstadt aufgestellt. Bis zum 18. Dezember soll der „Stattwald“ für Vorweihnachtsatmosphäre sorgen. Die Bäume können per QR-Code über Ahaus Marketing und Touristik für das heimische Wohnzimmer gekauft werden. Der Erlös soll gespendet werden

Foto: Rape