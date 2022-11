500 Tannen stehen im Stattwald

Baum am Haken: Der erste Vorbote von 500 Nordmanntannen, die ab Anfang Dezember die Innenstadt schmücken sollen, ist schon gelandet: Am Montag wurde der große Weihnachtsbaum in der Innenstadt aufgestellt. Viele Aktionen der Ahauser Winterzeit laufen bald an.

Foto: Stephan Rape