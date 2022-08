68 Familien wollen ein Grundstück am Deventer Weg in Alstätte haben

52 Baugrundstücke entstehen am Deventer Weg in Alstätte – hier ein Bild aus dem vergangenen April. Die Erschließung ist so gut wie abgeschlossen. Im Oktober könnten die ersten Baumaschinen anrücken. 68 Bewerber möchten eines der 25 städtischen Grundstücke für ihr Traumhaus haben.

Foto: Stephan Rape