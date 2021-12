722 Kinder sollen Schwimmen lernen

Bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung der Schwimmbäder konnte deutschlandweit rund 70 Prozent weniger Kindern das Schwimmen beigebracht werden. Auch im Kombibad Aquahaus sind die Schließungszeiten noch deutlich zu spüren. Nachdem in 2020 kaum Schwimmkurse stattfinden konnten oder nur mit hohen Auflagen, konnte am 20. April dieses Jahres endlich wieder der Normalbetrieb mit gut händelbaren Hygieneauflagen bei den Kursen wieder aufgenommen werden. Das Ausbildungsteam, bestehend aus Barbara und Heinz Henkel, Iris Meyer sowie Mechthild Fleer, ist immer noch dabei, den Rückstau der Anmeldungen aus dem vergangenen Jahr abzuarbeiten. Dank zusätzlicher Schwimmkurse in der Sommersaison, in der üblicherweise die Kurse pausieren, so dass die Mitarbeiterinnen in der Beckenaufsicht eingesetzt werden können, wurden noch größere Rückstände verhindert.

Einige Wartelisten würden derzeit noch abgebaut, zum Teil konnten aber auch wieder Neuanmeldungen entgegengenommen werden, heißt es in der Pressemitteilung des Kombibads. Aktuell habe aber erneut ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden müssen. Neue Anmeldungen könnten voraussichtlich Mitte März 2022 angenommen werden.

Verschiedene Schwimmkurstypen

Im Kombibad Aquahaus werden verschiedene Schwimmkurstypen mit unterschiedlichen Gruppenstärken angeboten: von Anfängerschwimmkursen für Kinder ab vier, fünf oder sechs Jahren bis hin zu einigen Festigungskursen und Bronzekursen. In einer normalen Wintersaison können im Aquahaus bis zu 350 Kinder einen Platz in einem Kurs erhalten. „Aufgrund zusätzlich geschaffener Kapazitäten konnte in diesem Jahr insgesamt 410 Kindern das Schwimmen beigebracht oder die bereits vorhandenen Fertigkeiten gefestigt werden“, berichtete Betriebsleiter Franz-Josef Bülter jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport.

Dort stellte er auch die Planungen für das nächste Jahr vor. Denn im kommenden Jahr werde das Angebot noch mehr erweitert, so der Betriebsleiter. Durch ein Mehrangebot an Kursstunden solle insgesamt 722 Kindern ein Platz in einem der verschiedenen Kurse ermöglicht werden.

Franz-Josef Bülter berichtet zudem über eine im vergangenen Jahr durch die Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft fest eingestellte Schulbegleitung. Mechthild Fleer steht auf Wunsch den Schulen, die während des Unterrichts das Aquahaus besuchen, zur Verfügung und unterstützt die Lehrkräfte. „Frau Fleer übernimmt in den Unterrichtsstunden überwiegend die Nichtschwimmergruppen und trägt somit effektiv zum Erlenen der Schwimmfähigkeit der Kinder bei“, erklärte Bülter die Kernaufgaben der zusätzlichen Arbeitskraft, die den Schulen sehr willkommen ist. Denn häufig hätten die Schulen und die Lehrkräfte selber gar nicht die Zeit und die Kapazität Kinder, die bereits schwimmen können, und Nichtschwimmerkinder unter einen Hut zu bringen und Defizite auszugleichen.

„Der Trend geht dazu, dass es wieder immer mehr Nichtschwimmer gibt – und das ist nicht nur Corona geschuldet. Unser Team arbeitet tatkräftig daran dem Trend entgegenzuwirken“, zeigte sich der Betriebsleiter der Ahaus Bäder zufrieden.