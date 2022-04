74-Jähriger übersieht Motorradfahrer (18)

Schwerer Unfall auf der L 570 am Donnerstagmittag: Gegen 11.30 Uhr war ein 18-jähriger Schöppinger mit seinem Motorrad von Schöppingen-Gemen in Richtung Ahaus unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 74-jähriger Heeker mit seinem Auto auf der L 574 von Legden kommend auf die Kreuzung mit der L 570 zu. An der Kreuzung wollte er weiter in Richtung Heek fahren. Er kreuzte die L 570, übersah dabei den Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie