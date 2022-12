"Lichterfahrt": 75 Trecker tuckern durch Ahaus

75 buntgeschmückte Traktoren fuhren am Wochenende quer durch die Ahauser Ortsteile – angefangen in Graes bis kurz vor das Winterdorf in der Ahauser Innenstadt. Dabei soll die Lichterfahrt aber nicht nur die Besucher in weihnachtliche Stimmung bringen. Vor allem soll damit auf die Missstände in der Landwirtschaft hingewiesen werden.

Durch die mit Lichterketten geschmückten Traktoren und passenden Transparenten gelingt beides: So wird aus Vorfreude Aufmerksamkeit. Am Ende kann Organisator Martin Kortbuß nur sagen: „Das war wirklich der absolute Wahnsinn“. Er ist überwältigt von der großen Resonanz und gibt dazu den Ausblick, dass auch im nächsten Jahr die Traktoren wieder auf den Straßen von Ahaus unterwegs sein werden.

Nicht nur über schon geschmückte Traktoren durften sich die Besucher der Lichterfahrt in Graes freuen. Mit dabei waren neben dem Weihnachtsmann auch Rentiere an Schlitten und viele kleine Schneemänner. Foto: Jenny Kahlert

Neugierige Blicke wandern immer wieder zum Sportplatz. „Wann geht es denn endlich los?“, flüstert es durch die Reihen. Kurz vor fünf war das lange Warten dann endlich vorbei und die ersten Traktoren waren in Sicht. Foto: Jenny Kahlert

Jeder Traktor ein neues Motiv: Die Lichterfahrt bat nicht nur die Möglichkeit zum Staunen, sondern auch besonders schöne Anblicke schnell digital einzufangen – auf dem Handy fahren die bunten Traktoren also immer noch. Foto: Jenny Kahlert