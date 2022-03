80 000 Narzissen blühen in der Stadt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshof waren fleißig. Und so erstrahlen nun in Ahaus Zehntausende gelbe Blüten.

Schon seit einigen Tagen leuchten überall in Ahaus und den Ortsteilen zahlreiche Osterglocken auf öffentlichen Flächen.

Der städtische Baubetriebshof hatte dafür im vergangenen Herbst 10 000 Blumenzwiebeln gesetzt, im Herbst 2020 rund 70 000 – so dass nun mit den frühlingshaften Temperaturen 80 000 Narzissen in voller Blüte stehen.

Damit auch in den nächsten Wochen für viele Farbtupfer in Ahaus gesorgt ist, bereiten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes aktuell öffentliche Flächen für Blühstreifen mit insektenfreundlichen Wildblumen vor. In diesem Jahr werden sie auf etwa 20 000 Quadratmetern ein Nahrungsangebot für Vögel und Insekten bieten.

Die Blühstreifen sind sowohl in der Stadt als auch im Außenbereich zu finden, zum Beispiel an der Pestalozzischule, direkt am Baubetriebshof oder an den Radwegen an der Aa-Umflut. Eine Blumenmischung zur eigenen Aussaat wird nach Ostern auch für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.