80 Jahre einer Firma treu

Ein seltenes Ereignis: „Wir konnten die 80-jährige Firmentreue eines Kunden feiern“, berichtet die Geschäftsführerin des Optiker-Unternehmens Autmaring-Jüngerhans in Gronau, Barbara Jüngerhans.

Als Sechsjähriger zum ersten Mal zum Brillenkauf in Gronau

Als Sechsjähriger wurde August Witte 1943 von seiner Mutter auf den Fahrradgepäckträger gesetzt – und sie radelten von Alstätte nach Gronau zur Firma Autmaring. Dort bekam er seine erste Brille. „Das hat mich so gefreut, dass ich ihm eine neue Brille schenken wollte“, so Barbara Jünger­hans. „Er war aber gerade frisch versorgt und hat das Geschenk gerne an seine Ehefrau Rosa weitergegeben.“ Das Bild zeigt die beiden Eheleute mit Geschäftsführerin Barbara Jünger­hans – und mit den neuen Brillen.