90 Prozent der Anschlüsse wieder online

Ab Donnerstagmittag ging in vielen Haushalten in Gronau und Ahaus in Sachen Telefon und Internet nichts mehr. Mehrere Glasfaserkabel in Ahaus wurden bei Arbeiten zerstört. Jetzt schreiten die aufwendigen Spleißarbeiten voran.

Ein Glasfaserhauptkabel und drei Glasfaserverteilkabel wurden am Donnerstag bei Arbeiten in Ahaus zerstört.

Zum Sachstand in Sachen gestörte Telekommunikation in Gronau und Ahaus hat die Pressestelle der Telekom am Freitagmorgen aktuelle Informationen mitgeteilt: „ Mehr als 90 Prozent der gestörten Anschlüsse sind seit heute Nacht wieder online, an der Instandsetzung der restlichen Kunden wird seit 7 Uhr mit acht Monteuren gearbeitet. Die Spleißarbeiten an den Glasfaserkabeln sind sehr aufwendig. Die letzten Anschlüsse werden im Lauf des Tages wieder funktionsfähig sein.“