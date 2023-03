„Es wird nicht um den heißen Brei herumgeredet“

Lehrer und Erzieher sind meist die ersten, denen es auffällt: Sie kommen täglich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt und haben das Gefühl, es könnte einem ihrer Schützlinge nicht gut gehen, so der Caritasverband in einer Pressemitteilung.

Sie befürchten eine Kindeswohlgefährdung. Lehrer, Erzieher, Hebammen und Ärzte sind sogenannte Berufsgeheimnisträger. Wenn sie solche Beobachtungen machen, sind sie verpflichtet, ihnen nachzugehen, mit ihren Teams und Leitungen zu sprechen und Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Eine solche Ansprechperson und Fachberaterin ist Vera Reimer, Diplom-Sozialpädagogin und Zertifizierte Kinderschutzfachkraft (ISA) beim Caritasverband.

Viele Fragen kommen in den Sinn

„Kinderschutz wird dann infragegestellt, wenn jemand den Eindruck gewinnt, dass es einem Kind nicht gut geht. Es wird schlecht behandelt oder es hat nicht die Bedingungen, die man braucht, um gesund aufzuwachsen“, so Vera Reimer. Wer täglich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, dem kämen dann viele Fragen in den Sinn: Kann ich auf mein Bauchgefühl vertrauen? Wo muss ich was melden? Diese und weitere Fragen werden von Vera Reimer und ihren Kolleginnen vom Caritasverband beantwortet.

Vera Reimer verfügt als Kinderschutzfachkraft über eine spezielle Schulung und absolvierte eine berufsbegleitende Fortbildung zum Thema Gefährdungseinschätzung. Ihre Arbeit ist angegliedert an die Jugendhilfe. „Kindeswohlgefährdung läuft eher im Dunkeln, im Verdeckten ab“, erklärt sie. Umso wichtiger sei es, Personen, die täglich mit Kindern und Jugendlichen zusammen sind, zu sensibilisieren.

Bandbreite von Verdachtsmomenten

Fachpersonen möchten nichts falsch machen. Auch Scham und weitere Gründe spielen eine Rolle. Es gebe eine Bandbreite von Verdachtsmomenten, erläutert Vera Reimer, „Mal fällt einem Lehrer oder Erzieher auf, dass ein Kind in einem schlechten Ernährungs- oder Hygienezustand ist. Dass ein Kind plötzlich nicht mehr in die Schule oder den Kindergarten kommt oder dass es sich selbst überlassen bleibt.“

Es könne auch sein, dass ein Kind häufig traurig sei oder sich zurückziehe. „Auch Jugendliche können in ihrer Entwicklung massiv gefährdet sein“, erklärt Vera Reimer. Das müsse sich nicht unbedingt auf der körperlichen Ebene abspielen. „Jugendliche können zum Beispiel seelisch schlecht behandelt werden, wenn sie keine sozialen Kontakte haben dürfen“, so Reimer.

Offen mit Eltern reden

Zur Kinderschutzfachberatung gehört, dass Vera Reimer das Thema mit den Fachpersonen bespricht und diese darin schult, mit den Eltern offen zu reden. „Es wird dabei nicht um den heißen Brei herumgeredet“, sagt sie. Die Eltern hätten das Recht, zu jedem Zeitpunkt über alles, was ihr Kind betreffe, informiert zu werden.

„Aber sie haben auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass ihr Kind gesund aufwächst.“ Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass alle Eltern dies für ihre Kinder wollen, sagt Vera Reimer, „Aber es gibt immer wieder Lebensbedingungen, die es für manche Familien schwierig machen.“ Durch diese negativen Einflüsse werde ein Prozess in Gang gesetzt, den die Familie alleine nicht abwenden könne. Dabei betont sie, dass Kindeswohlgefährdung meist die Folge von Überlastung und Überforderung ist und betroffene Familie nicht Schuldzuweisungen, sondern Hilfe benötigen.

Beratung und Begleitung

Es gelte auch die Frage zu beantworten, ob die Sorgeberechtigten in der Lage seien, die Gefährdung abzuwenden. Die betroffene Familie bedürfe der Beratung und Begleitung.

Kontakt: Vera Reimer, Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, Wüllener Straße 80, Ahaus, Tel. (02561) 42910 (Mo, Di, Do ganztägig, Mi vormittags) oder per E-Mail unter v.reimer@caritas-ahaus-vreden.de