Wohnraum reicht nicht

Der Wohnraum für Flüchtlinge wird bald nicht mehr reichen, die Notunterkunft in der Vestert-Turnhalle soll trotzdem möglichst zum kommenden Schuljahr geschlossen werden. Der Beigeordnete Werner Leuker hat am Montagabend im Fachausschuss die erwarteten Flüchtlingszahlen prognostiziert.

Die Ahauser Verwaltung sieht die Stadt vor einer erneuten Flüchtlingswelle. Beigeordneter Werner Leuker hält es für durchaus wahrscheinlich, dass bis Jahresende weitere 600 Flüchtlinge nach Ahaus kommen werden.

Natürlich sei das ein Blick in die Glaskugel, aber einer, den die Verwaltung intensiv erarbeitet und mit möglichst vielen Fakten untermauert habe.

Was die Stadtverwaltung erwartet

Er schlüsselte seine Prognose im Ausschuss in internationale Beziehungen, Gleichstellung und Integration am Montagabend auf:

Ukraine: Eine Frühjahrsoffensive der russischen Armee sei zu erwarten, verbunden mit steigenden Flüchtlingszahlen. Da die Hauptaufnahmeländer an den ukrainischen Grenzen schon überlaufen seien, würden weitere Flüchtlinge in die EU kommen. Für Ahaus rechnet er mit 350 bis 400 Flüchtlingen.

Balkan-Route: Über diese Flüchtlingsroute werden rund 140 zusätzliche Personen erwartet, die in diesem Jahr Ahaus zugewiesen werden

Mittelmeerroute: Wegen der Hungerkatastrophe in Ostafrika seien auch auf dieser Route mehr Flüchtlinge wahrscheinlich.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Aus dieser Region sei eine zusätzliche Flüchtlingsbewegung wahrscheinlich, wenn auch noch nicht näher zu beziffern.

Für den Hinterkopf: Am 24. Februar 2023 waren 1360 Flüchtlinge in Ahaus und den Ortsteilen untergebracht. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl um 574 Flüchtlinge gestiegen. Allein 524 kommen aus der Ukraine. Aber auch die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern werde wohl wieder steigen. Die Rückgänge in den zurückliegenden Jahren seien direkt auf die Pandemie zurückzuführen.

Was die Stadt plant

Trotzdem will die Verwaltung versuchen, die Notunterkunft in der Vestert-Turnhalle zum Beginn des Schuljahrs 2023/2024 zu schließen – und die Halle für Schul- und Vereinssport wieder nutzbar zu machen. Die Notunterkunft funktioniere. Sie sei aber kein Zuhause.

Die Flucht aus der Ukraine sei noch einmal eine ganz andere Kragenweite als etwa der Zuzug von Flüchtlingen zwischen 2015 und 2017. Weil sie so plötzlich und binnen eines Jahres geschehen sei. „Und ohne die enorme Hilfsbereitschaft vieler Privatleute in Ahaus und den Ortsteilen wäre es auch nicht zu schaffen gewesen“, machte Werner Leuker deutlich.

Private Unterbringung keine Dauerlösung

Über 100 Menschen seien aktuell in Ahaus und den Ortsteilen noch in privaten Unterkünften einquartiert. „Auch da wundere ich mich fast, dass das nach so langer Zeit noch so gut funktioniert“, erklärte der Beigeordnete.

Er habe aber auch jedes Verständnis dafür, wenn sich die Gastgeber-Familien langsam wieder eigene Privatsphäre wünschen würden. Auch für diese Plätze müsse es also eine Lösung geben.

Eine Kurzstudie des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge hat ermittelt, ob und wann die hier angelangten Flüchtlinge zurück in die Ukraine wollen. Auf Ahaus umgelegt würden die Ergebnisse diese Zahlen bedeuten: Fast 200 Personen würden hier bleiben wollen. Für sie müsste ein breites Themenfeld geklärt werden: Wohnung, Sprach- und Integrationskurse, Kita und Schulbildung, Berufsförderung, Nachqualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt. In den Kitas müssten dauerhaft 20 Kinder, in den Grundschulen 18 Kinder und in weiterführenden Schulen 40 Kinder mehr eingeplant werden.

„Wir sprechen da von mehreren Jahren“

Rund 180 Personen wollen zumindest bis zum Ende des Krieges bleiben. „Wir sprechen da von mehreren Jahren“, sagte Werner Leuker bedrückt. Nur auf die Kitas (+18 Kinder), die Grundschulen (+15 Kinder) und die weiterführenden Schulen (+36 Kinder) müsse auch das langfristig eingeplant werden.

Noch einmal rund 145 Personen seien noch unentschieden. Wohlgemerkt sind das Daten, die auf dem Stand vom 24. Februar beruhen, als 524 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ahaus und den Ortsteilen untergebracht waren.

Ab April reicht Wohnraum nicht mehr

Seine Prognose: „Mit jeder zerschossenen Stadt in der Ukraine erhöht sich der Anteil der Menschen, die dauerhaft oder zumindest über einen deutlich längeren Zeitraum hierbleiben wollen.“ Er sah aber auch ein positives Signal: In der Region würden dringend Arbeitskräfte benötigt. Ein Großteil der Flüchtlinge aus der Ukraine habe ein hohes Bildungsniveau, lediglich die Sprache stelle sich noch als Flaschenhals dar.

Die Verwaltung geht davon aus, dass bis Ende 2023 etwa 552 Plätze für die Unterbringung von Menschen in Ahaus und den Ortsteilen fehlen werden. Werner Leuker sprach im Ausschuss dabei von 172 Wohneinheiten. Schon ab April reiche der aktuelle Bestand nicht mehr aus.

Stadt prüft alle Möglichkeiten

Mit eigenen Mitteln seien ausreichend Kapazitäten aktuell nicht herzustellen. Deswegen sollen alle Möglichkeiten geprüft werden. Auch Einzelhäuser und einzelne Wohnungen, obwohl die einen höheren Aufwand bedeuten würden. Parallel würden in Einrichtungen Zimmer doppelt belegt, obwohl Einzelbelegung eigentlich der Standard sein soll.

Der Fokus soll aber weiterhin auf dezentralen Einheiten mit 35 bis 40 Plätzen liegen, die gleichmäßig über alle Ortsteile verteilt sein sollen. Zeitnah sollen weitere Anmietungen erfolgen.

„Wir wollen zumindest in der Welle sein und ihr nicht hinterherrennen“, erklärte er. Zukünftig sollen dauerhaft Plätze für Flüchtlinge angelegt werden, da der bisherige Umgang in einzelnen Flüchtlingsphasen nicht mehr ausreiche.