Innenstadt wird bis 2030 zur Baustelle

Die Ahauser Innenstadt wird in den kommenden Jahren zur Großbaustelle: Bis 2030 zieht sich die vorsichtige Planung der Stadtverwaltung. Falls alles gut geht.

Die Hecke am Alten Friedhof ist entfernt, der Umbau des Beckers Brinks, die Kanalsanierung und der Neubau einer Friedhofsmauer wird jetzt ausgeschrieben. Der Technische Beigeordnete Thomas Hammwöhner kündigt große Umbauarbeiten für die Ahauser Innenstadt an.

In der Ahauser Innenstadt werden in den nächsten Jahren die Baumaschinen den Ton angeben. „Wir werden die komplette, westliche Innenstadt umbauen“, machte der Technische Beigeordnete Thomas Hammwöhner am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen deutlich.