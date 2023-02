Dringendes kann wieder ohne App erledigt werden

Nicht nur in der Chayns-App, sondern auch für die Nutzung der öffentlichen Toilette musste man sich in den vergangenen Wochen erst registrieren. Zu umständlich, befand nicht nur der Rat. Die Verwaltung sucht nun nach einer neuen Lösung für die Toilettentür. So lange bleibt das Gebäude offen zugänglich.

Foto: Stephan Rape