Ahaus geht aufs Eis

Die Eisbahn am Tobit.Campus ist eröffnet. Gleich am ersten Tag waren viele Schlittschuhläufer vor Ort. Der Eintritt ist kostenlos. Für den 7. Januar ist ein großes Eisstockturnier geplant. Auch eine kleine Bar am Rand der Eisfläche ist aufgebaut.

Die siebenjährige Carla dreht am Montagnachmittag ihre Runden auf der Eisfläche. Auf dem Tobit.Campus hat am Montag die „Freezzone“ eröffnet. Bis zum 8. Januar warten dort rund 450 Quadratmeter Eis auf Besucher.

Montagmittag, eine Minute vor 15 Uhr. Von außen deutet am Tobit.Campus an der Parallelstraße nicht viel daraufhin, was sich hinter den Türen verbirgt. Ein paar große Eisklötze an der Eingangstür zum Atrium und eine Anzeige auf dem Display an der Tür sind die einzigen Anzeichen, dass hier etwas anders ist als üblich: FreezZone steht dort geschrieben.