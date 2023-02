Einarbeitung bereits gut gelaufen

Viele Krebsbehandlungen lassen sich heutzutage ambulant in spezialisierten Arztpraxen durchführen. Neben dem stationären onkologischen Versorgungsangebot im Ahauser Krankenhaus behandelt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Ahaus im Fachbereich Onkologie seit vielen Jahren Patientinnen und Patienten, die an Krebs oder an Blutkrankheiten erkrankt sind, ambulant. „Seit Jahresbeginn ist in Person von Dr. Birgit Wittmann eine weitere ausgewiesene Expertin in dem Fachbereich tätig“, teilt das Klinikum Westmünsterland am Montag mit.

Birgit Wittmann arbeitete in den letzten Jahren im Clemenshospital Münster sowie in einer münsterschen Gemeinschaftspraxis für Hämatologie und Onkologie. Mit dem Westmünsterland hat sie als gebürtige Stadtlohnerin viele Verbindungen und freut sich daher auf die neue berufliche Herausforderung.

„Ich freue mich, dass ich von dem sehr motivierten Praxisteam so herzlich begrüßt wurde und mich in den ersten Tagen und Wochen bereits gut einarbeiten konnte“, so die 48-Jährige.

Nachfolge geklärt

Ihr Medizinstudium absolvierte Birgit Wittmann in Münster. Neben den Fachbereichen Hämatologie und Onkologie schloss sie ebenso in den Fachgebieten Gastroenterologie und Palliativmedizin anerkannte Weiterbildungen ab – ein Merkmal ihrer breitgefächerten Expertise.

Durch die Anstellung gelang es dem Ahauser MVZ ebenso, die Nachfolge von Dr. Hans Wilhelm Dübbers (68) zu klären. „Durch die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Ahauser Krankenhaus und anderen Fachabteilungen des Klinikums Westmünsterland integrierte Dr. Dübbers auch komplizierte multimodale Therapieformen unter Einbeziehung von operativen Maßnahmen, Chemotherapie und Strahlentherapie in seinem Fachbereich“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum 31. März verabschiedet sich der Mediziner in den Ruhestand und übergibt damit den Fachbereich Onkologie des MVZ Ahaus endgültig in die Hände von Johannes Wiggermann und Birgit Wittmann.