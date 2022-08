Ahaus spart Energie: Kalte Duschen, weniger Licht und kein Winterzauber?

Bürgermeisterin Karola Voß kann im Moment noch nicht sagen, ob und wie es in diesem Jahr den Winterzauber in der Ahauser Innenstadt geben wird. Die Entscheidung soll Ende September fallen. Klar ist, dass die Stadt massiv Gas und Strom einsparen muss und will.

In manchen Turnhallen wird bald das Wasser kalt bleiben, bei Beleuchtung und Heizung im Rathaus wird gespart und auch über den Winterzauber und die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ist noch nicht endgültig gesprochen. Die Stadt Ahaus möchte beim Gasverbrauch mittelfristig 15 Prozent einsparen, beim Strom immerhin fünf Prozent. Aktuell werden für die städtischen Gebäude rund zwei Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht. Für das Abwasser kommen noch einmal zwei Millionen dazu. Die Straßenbeleuchtung schlägt mit 1,34 Millionen Kilowattstunden zu Buche. Der Gasverbrauch für die Heizung von insgesamt 60 städtischen Gebäuden summiert sich noch einmal auf rund acht Millionen Kilowattstunden. Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie verbraucht etwa 4000 Kilowattstunden Strom und zwischen 16 000 und 24 000 Kilowattstunden Gas. Und die Stadt ist gezwungen, zu sparen: Durch die Verordnung der Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung, die am 1. September in Kraft tritt, gibt es klare Vorgaben. Wohl auf den ersten Blick am Auffälligsten: Denkmäler und Kunstwerke – etwa das Schloss, Kirchen, die Plätze vor Kulturquadrat oder am Rathaus – werden bei Dunkelheit nicht mehr beleuchtet.