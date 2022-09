Ahauser Arzt über neuen Booster-Impfstoff: „Da sind wir schmerzfrei“

Gegen die Omikron-Variante BA.1 gibt es einen neuen Impfstoff. In der Praxis im Ahauser Kreishaus wird das neue Vakzin schon bald verimpft. Kurios: Der Kreis Borken darf genau das noch nicht.

Dr. Akin Yilmaz-Neuhaus von der Praxis im Kreishaus startet am Donnerstag (15.09.) mit dem Verimpfen des neuen BA.1-Impfstoffes.

Corona ist noch lange nicht Geschichte. Experten befürchten im Herbst und Winter wieder steigende Infektionszahlen. Vorherrschende Virus-Variante ist nach wie vor Omikron mit seinen Untertypen. Jetzt ist ein neuer Booster-Impfstoff auf dem Markt. Und wird in Ahaus auch schon bald verimpft.BA.1 ist der wenig spektakuläre Name des neuen Vakzins. Der bivalente Impfstoff soll dabei sowohl gegen frühere Varianten als auch gegen Omikron BA.1 schützen. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach soll der Impfstoff sogar effizient gegen Infektionen an sich schützen.