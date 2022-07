Ahauser Simon Berkemeier (21) schwört Deutschland in Gluthitze die Treue

Simon Berkemeier (21) aus Ahaus hat es getan: Er hat der Bundesrepublik Deutschland die Treue geschworen. An einem geschichtsträchtigen Ort unter Hochsicherheitsvorkehrungen und in glühender Hitze.

Juli 2022, 40 Grad, 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr und ein feierliches Gelöbnis in Berlin, das an den Deutschen Widerstand vom 20. Juli 1944 erinnert. Mittendrin war auch der Ahauser Simon Berkemeier (21). Nicht durch Zufall.Seit Anfang Juli ist Simon Berkemeier bei der Bundeswehr, nachdem er alle notwendigen Leistungstests (CAT-Test) gemeistert hatte. Derzeit ist er in Hagenow stationiert. Im kommenden Jahr kommt ergänzend ein Masterstudium der Politikwissenschaften in Hamburg dazu. Er ist Offiziersanwärter.