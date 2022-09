Ahrtalhilfe hat logistisches Problem

Die Ahrtalhilfe Ahaus zeigt langen Atem. Michael Genn verköstigt in diesen Wochen Helfer, die die Ahr-Winzer bei der Weinlese unterstützen. Ausgerechnet jetzt fehlt ein Lagerraum in Ahaus.

„Das kam so plötzlich und hätte uns zu keinem schlechteren Zeitpunkt treffen können“, sagt Michael Genn. Auch 14 Monate nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr beschäftigt den 57-jährigen Ahauser die Hilfe für die von der Flut betroffenen Menschen noch Tag für Tag. Jetzt steht die von ihm gegründete Ahrtalhilfe Ahaus vor einem logistischen Problem. Sie verliert zum 1. Oktober ihren Lagerraum an der Industriestraße in Ahaus.