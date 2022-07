Akute Fälle werden immer versorgt

Ist die Notaufnahme des Ahauser Krankenhauses an ihre Grenzen gestoßen?

Ahaus

Hohes Patientenaufkommen und Überlastung durch Corona-Ausfälle beim Personal – in Bocholt und in Borken mussten die Notaufnahmen zuletzt öfter abgemeldet werden. Wie ist die Situation in Ahaus?

Von Anne Winter-Weckenbrock und Sven Kauffelt