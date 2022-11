Als hätte es nie eine Pause gegeben

Dichtes Gedränge herrschte zwischen den Buden auf dem Adventsmarkt Alstätte. Die Organisatoren sind mit dem Erfolg des ersten Marktes seit 2019 sehr zufrieden. Die Ahauser Winterzeit dreht nun zum zweiten Adventswochenende in der Innenstadt richtig auf. Auch in zwei weiteren Ortsteilen ist vorweihnachtliches Programm geplant

Beständiger Regen bestimmt das Bild am Montagvormittag. Ungemütliches End-November-Wetter. Da fällt der Abbau der Adventsmarktbuden im Alstätter Ortskern gleich nochmal so schwer. „Aber immer noch besser, als wenn es uns das Wochenende verregnet hätte“, ruft Tobias Schulten vom Gewerbeverein Alstätte quer über die Straße. Da sind ein Großteil der Deko und der Buden schon abgebaut. Einmal muss wohl noch kräftig durchgekehrt werden. Auch ein paar letzte Mülltüten stehen noch am Rand.