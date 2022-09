Alstätter (22) rammt Ape: Vor Gericht kommt er mit blauem Auge davon

Es sei alles so furchtbar schnell gegangen: „Ich war in der Situation einfach völlig überfordert“, so schildert ein 22-jähriger Alstätter am Dienstag vor Gericht die Sekundenbruchteile, die ihm und einem gleichaltrigen Alstätter im vergangenen Februar zum Verhängnis wurden. Ein schwerer Unfall, der am Ende zum Glück noch einmal glimpflich ausging.

