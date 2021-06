Alstätter Freibad kann am Dienstag wieder öffnen

Alstätte

Für die Besucher des Alstätter Freibads war der Badespaß am vergangenen Samstag jäh beendet: Aus einer geborstenen Leitung lief so viel Wasser in den „tiefergelegten“ Technikraum, dass die Pumpen überflutet wurden und die elektrischen Schutzschalter herausflogen.