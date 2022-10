Alstätter Herbst lockt zum entspannten Bummel in den Ortskern

Der Alstätter Herbst lockt am Sonntag (23. Oktober) in den Ortskern. Nicht nur einige Händler haben ihre Geschäfte geöffnet, sondern es gibt auch einige Veranstaltungen.

Zu einem Tag der offenen Tür laden die Sportschützen Alstätte am Sonntag (23. Oktober) von 10 bis 18 Uhr im Rahmen des Alstätter Herbstes in ihr Vereinshaus an der Gronauer Straße 24 ein. Dabei können Interessierte sowohl mit dem Gewehr als auch der Pistole schießen. Ausgewertet werden die Ergebnisse mit einer neuen Messanlage.

Einen Abstecher können die Besucher auch von 10 bis 17 Uhr ins Annette-von-Droste-Hülshoff-Haus unternehmen. Dort präsentieren die Mitglieder des Rassegeflügel- und Vogelzuchtvereins eine Auswahl ihrer schönsten Tiere.

Im Ortskern selber lockt unter anderem ein Kinderflohmarkt auf dem Kirchplatz von 11 bis 17 Uhr zu einem Bummel ein. Außerdem backen Mitglieder des Eine-Welt-Kreises Waffeln für einen guten Zweck.

Einige Händler beteiligen sich von 13 bis 18 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag.