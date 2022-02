Alternative zur Laufveranstaltung

Gronau/Ahaus

Seit einigen Jahren veranstaltet die Herrenorganisation der Ahmadiyya Gemeinde bundesweit sogenannte Ahmadiyya Charity Walks. Zusammen mit den städtischen Behörden werden diese Charity Walks organisiert. Aufgrund der momentanen Situation mit der Corona-Pandemie, in der solche Veranstaltungen schwer durchzuführen sind, hat die Herrenorganisation in Gronau entschieden, auf die Laufveranstaltung zu verzichten, aber trotzdem an karitative oder soziale Einrichtungen zu spenden. Am Freitagnachmittag hat die Herrenorganisation eine solche Spende übergeben.