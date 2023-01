Am 14. Januar wird für den guten Zweck aufgelegt und getanzt

Das Traditionsevent Ahauser Nextenliebe nimmt nach fast drei Jahren Pause endlich wieder Fahrt auf: Am Samstag, 14. Januar, heißt es ab 20 Uhr erneut Ahauser Nextenliebe.

„Eine Nacht lang übernehmen dann bekannte Gesichter aus der Region die Turntables und machen aus dem Abend eine phantastische Dancenight“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Sämtliche Erlöse aus dem Ticketverkauf werden für Projekte Jugendlicher in Ahaus gespendet.

Beim fünften „Nextenliebe“-Event, das im Club Next in der Ahauser Innenstadt stattfindet, werden Prominente aus Politik, Verwaltung, Unternehmen und Organisationen zu aktiven Discjockeys. Fast 20 DJs sowie eine Liveband werden an dem Abend auf drei Bühnen tatkräftig unterstützen.

Mit vollem Einsatz dabei sind unter anderem Bürgermeisterin Karola Voß, die als „DJane Karola“ ihren Regierungssessel gegen einen Platz hinter den Turntables der Main Stage tauscht, wie auch Landrat Dr. Kai Zwicker, der als „DJ Landlord“ für den richtigen Beat sorgen wird. Auch Diakon Josef Korthues traut sich als „DJ-Halleluja“ auf die Bühne der Main Stage – statt mit Kirchenmusik dieses Mal mit den Top-Charts aus zwei Jahrzehnten Popmusik.

Jugend ist die Zukunft

„Ich freue mich über jedes soziale Engagement in unserer Gesellschaft und bin sehr froh darüber, dass ich die immer wieder gute Sache beim Nextenliebe-Event unterstützen kann“, so Landrat alias DJ Landlord Kai Zwicker. „Ich hoffe, dass viele, viele Menschen an diesem Abend ins Next kommen und mich, aber vor allem den guten Zweck unterstützen. Schließlich ist die Jugend unser aller Zukunft“.

Der eingetragene Verein Ahauser Nextenliebe hatte in den vergangenen Jahren durch Spenden viele Projekte mit auf den Weg gebracht, unter anderem die Anschaffung eines Jugendmobils für das Jugendwerk, bunte Ruhebänke für Grünflächen in Ahaus und in den Ortsteilen oder jüngst die Anschaffung eines Voltigierpferdes für den Reitverein.

Landrat Kai Zwicker (l.) wird als „DJ LandLord“ aktiv.Landrat Kai Zwicker (l.) steht beim Nextenliebe-Event am 14. Januar wieder als „DJ Landlord“ auf der Bühne und legt auf. Foto: Veranstalter

Tickets für das Nextenliebe-Event am 14. Januar gibt es ab sofort bei www.nextenliebe.de. Wer etwas mehr tun will, der kann sogar selbst noch aktiv werden an dem Abend, zum Beispiel an der Bar, im Service oder an der Garderobe.Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Sämtliche Erlöse aus dem Ticketverkauf werden gespendet.