Antrittsbesuchbei der Bürgermeisterin

Zum Antrittsbesuch traf sich jetzt der neue Geschäftsführer der Berufsbildungsstätte Westmünsterland (BBS), Jörg Olthues, mit Bürgermeisterin Karola Voß. Der Alstätter ist Diplom-Ingenieur im Bereich Elektrotechnik und trat am 1. März die Nachfolge von Bernhard Könning an, der in den Ruhestand getreten ist.

Jörg Olthues war nach seinem Auslandsstudium in Coventry (England) zunächst zehn Jahre lang für den Siemens-Konzern tätig, bevor es ihn 2010 zurück in die Heimat zog und er die Leitung der Technischen Akademie Ahaus (TAA) bei der BBS übernahm. Dort hat er sich um das Thema „Überbetriebliche Ausbildung“ gekümmert. Die neue Aufgabe an der BBS ist für Olthues eine spannende, neue Herausforderung: „Jetzt freue ich mich, für die berufliche Bildung in der Region noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen und auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in den vielen gemeinsamen Themenfeldern der Stadt Ahaus und der BBS.“

„Seit vielen Jahrzehnten ist die BBS in Ahaus eine starke Einrichtung im Bereich der Aus- und Weiterbildung“, sagt Bürgermeisterin Karola Voß. „Es gibt vielfältige Berührungspunkte und gemeinsame Projekte mit der Stadtverwaltung. Ich freue mich sehr auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Olthues und wünsche ihm für die anstehenden Herausforderungen viel Erfolg.“

Die BBS arbeitet auf vielen Ebenen mit und für die Stadt Ahaus, wie zum Beispiel an beruflichen Bildungsmaßnahmen für Beschäftige und Arbeitssuchende, Projekten, berufliche Beratungen, Jugendhilfe-Maßnahmen, Berufsintegrationen etc. Darüber hinaus ist die BBS Trägerin von zwei Kindertagesstätten mit je drei Gruppen im Stadtgebiet.