Auch fürs Tierheim wird‘s teurer

Das Doppelte für eine Füllung des Gastanks, Erhöhungen bei den Futterpreisen: Die Energiekrise geht auch am Tierheim Ahaus nicht spurlos vorbei. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem.

Gas, Strom, Futter: Die Bereiche, in denen sich die Preise für Julias Tierheim in Ahaus erhöht haben, sind vielfältig. Besonders wenn der Gastank befüllt werden muss, macht sich das bemerkbar: „Da zahlen wir mehr als das Doppelte“, so Leiterin Julia Rehermann. Hinzu kämen die Strompreise, aber eben auch die Erhöhung des Mindestlohns. „Überall kommt etwas drauf. Aber ich glaube, da haben im Moment alle dran zu knacken.“