Auf den Spuren des Nussknackers

Pindakaas in der Katharinenschule

Das Wintermärchen „Nussknacker und Mausekönig“ konnten jetzt die Kinder der Katharinenschule bei zwei Aufführungen des Pindakaas Saxophon Quartetts erleben.

Im Unterricht wurden vorab einige Musikstücke mit den Kindern erarbeitet, deshalb war der Wiedererkennungseffekt groß.

In ihrem Kinderprogramm „Nussknacker und Mausekönig“ wandeln das Pindakaas Saxophon Quartett und der Berliner Schauspieler Frank Dukowski auf den Spuren von Peter Tschaikowskys weltberühmtem Ballett „Der Nussknacker“.

Die Kinder freuten sich über die tolle Geschichte des Mausekönigs und waren erstaunt darüber, „wie ein Schauspieler in nur einem Stück so viele Rollen spielen kann“.

„Die Musiker und der Schauspieler haben so gut zusammengespielt, was die Musiker spielten, spielte auch der Schauspieler“, merkten die jungen Zuschauer anerkennend an.

Die Finanzierung erfolgte zur Hälfte über Landesmittel, dazu kamen Zuschüsse der Volksbank, des Fördervereins der Katharinenschule und über Corona „Extra-Geld“-Mittel der Schule.