Auf höhere Preise einstellen

Die zweite Warnstufe des Notfallplans Gas wurde ausgerufen. Die Lage auf den Energiemärkten ist angespannt. Die Stadtwerke Ahaus appellieren, Energie zu sparen. Und kündigen hohe Preise an.

Franz-Josef Bülter, Bäderleiter im Aquahaus, hat mitgeteilt, dass nun in den meisten Becken des Aquahauses die Temperatur um jeweils ein Grad gesenkt wird, um Gas zu sparen

„Wir erleben derzeit eine noch nie da gewesene Situation auf den Energiemärkten. Die Energiepreise steigen seit einem Jahr konstant an und sind teilweise um ein sechsfaches höher als noch im letzten Jahr“, betont Karl-Heinz Siekhaus, Geschäftsführer der Stadtwerke, in einer Pressemitteilung, in der die Stadtwerke und Klimamanagerin Julia Althaus zum Energiesparen aufrufen.