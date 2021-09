Aus drei werden fünf

Dafür muss allerdings noch ein Wettbewerb erfolgreich absolviert werden. Elf Jahre ist es her, dass die Kommunen Ahaus, Heek und Legden sich zusammentaten, um gemeinsam unter dem Slogan „Wir sind regionAHL“ im EU-Förderprogramm Leader Projekte für die regionale Entwicklung zu verwirklichen. Insgesamt konnten so bislang rund drei Millionen Euro in über 30 größeren Projekten und fast ebenso vielen Kleinprojekten in die Region geholt werden.

Für die nun anstehende Neubewerbung für die kommende Förderperiode hat der Leader-Verein beschlossen, sich gemeinsam mit der Gemeinde Schöppingen und den ländlichen Gebieten der Stadt Gronau zu bewerben.

Neue regionale Entwicklungsstrategie

Unter dem noch vorläufigen Namen „Kulturlandschaft Westmünsterland“ wird die erweiterte Region eine neue regionale Entwicklungsstrategie – kurz: RES – erarbeiten, die im Landeswettbewerb bis Anfang März 2022 eingereicht werden muss.

Anschließend entscheidet eine Fachjury über die Leader-Regionen der nächsten Förderperiode, die zum 1. Januar 2023 startet und bis 2029 dauern wird.

Im Erfolgsfall könnte die neue Förderregion dann bis zu 2,7 Millionen Euro an zusätzlichen Fördergeldern von EU und Land erhalten.

„Wir freuen uns, dass wir mit zwei neuen Partnern in diese spannende Phase starten können“, erklärt Regionalmanager Dominik Olbrich, der den Verein als Ansprechpartner bereits von Beginn an begleitet. „Natürlich bedeutet eine solche Umstrukturierung einen Mehraufwand, aber wir sind sicher, dass die Erweiterung des regionalen Kontextes viele konstruktive und nachhaltige neue Möglichkeiten für Kooperationen bietet und es uns noch besser als bisher ermöglicht, gemeinsame Herausforderungen für den ländlichen Raum in unserer Gegend anzugehen.“

Für Schöppingen kein Neuland

Für Schöppingen ist Leader zudem kein Neuland: Die Gemeinde ist bereits seit 2008 Bestandteil der Nachbarregion „Steinfurter Land“. In Abstimmung mit den dortigen Partnern entschied sich die östlichste Ortschaft des Kreises Borken nun, der geografisch und administrativ näherliegenden Region Ahaus-Heek-Legden anzuschließen.

Insgesamt erweitert sich die Region somit von bisher rund 55 000 Einwohnern auf über 80 000 Einwohner, die künftig von Leader-Mitteln profitieren könnten.

„Wir möchten mit dem neuen Zuschnitt so etwas wie einen Neuanfang wagen“, erklärt Legdens Bürgermeister Dieter Berkemeier, der auch Vorsitzender des Leader-Vereins „Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden“ ist. „Damit das gelingen kann, starten die fünf Kommunen bereits Ende Oktober mit einem umfassenden Beteiligungsprozess.“ Darin formulieren die Regionen Handlungsfelder und Ziele der künftigen Entwicklung und benennen erste Projekte, die dann ab 2023 umgesetzt werden sollen.

Neben einer digitalen Auftaktveranstaltung am 3. November sind auch Workshops in allen beteiligten Kommunen geplant. Diese finden in der ersten Novemberhälfte statt.