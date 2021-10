Bagger legt 20.000 Internetanschlüsse lahm

Bis zu 20.000 Kunden in Ahaus und Umgebung waren am Donnerstag und teilweise auch noch am Freitag stundenlang ohne Telefon und Internet. Auch die Notrufe von Polizei und Feuerwehr waren zum Teil betroffen.

Der Pressesprecher der Telekom erklärte, dass bis zum Freitagmorgen rund 90 Prozent der Anschlüsse wieder hergestellt waren. Die letzten Anschlüsse sollten im Lauf des Tages wieder funktionsfähig sein.

Bei Abrissarbeiten an der alten Verstärkerstelle der Telekom an der Fuistingstraße hat ein Baggerfahrer rund 20 Rohrpakete mit Glasfaserleitungen gekappt. „Den Mann trifft keine Schuld, ihm wurde gesagt, dass die Leitungen nicht mehr geschaltet sind“, sagt René Bünte, diensthabender Teamleiter im Technikbereich der Telekom aus Münster.

1000 Fasern geflickt

Der Baggerfahrer soll hinter dem Gebäude gearbeitet haben. Dabei habe er offenbar versucht, die Leitungen aus dem Boden zu ziehen. „Wir wissen es noch nicht genau, aber einige Leitungen scheinen bis unter den Bürgersteig gerissen zu sein“, erklärt René Bünte. Die Glasfaserleitungen seien sehr empfindlich und würden schon bei geringer Belastung schwer beschädigt. Mehrere Techniker waren damit beschäftigt, die einzelnen Glasfaserleitungen wieder miteinander zu verbinden. „Wir sprechen von rund 1000 Fasern“, sagt René Bünte. Fasern, die aufwendig zugeordnet, gereinigt und abisoliert werden müssen, bevor sie neu verbunden werden können. Dazu werden sie neu miteinander verdrillt – oder „gespleißt“ – und dann getestet. Zunächst sind am Donnerstagabend vier Techniker im Einsatz. Den ganzen Freitag sollen dann acht Techniker übernehmen.

„Bei den alten Kupferkabeln konnte es etwas schneller gehen, dafür hätten wir damit nicht so schnelles Internet“, sagt René Bünte. Vorrang bei den Reparaturen hatten jene Verbindungen, die den Notruf von Polizei und Feuerwehr sicherstellen.

Welche Gebiete genau betroffen waren, waren nicht klar abzugrenzen. An der alten Verstärkerstelle laufen mehrere Hauptleitungen zusammen, die sich dann in das ganze Umland verzweigen. Störungsmeldungen hatten die Telekom aus Ahaus und den Ortsteilen, Vreden, Epe und Gronau erreicht. Zusätzlich zu Glasfaser- und DSL-Verbindungen war in einigen Gebieten auch der Mobilfunk betroffen: Denn auch die Mobilfunkmasten sind per Glasfaser an das Netz angeschlossen. Die Schadenshöhe blieb zunächst offen. „Auf jeden Fall ein enormer Schaden“, erklärt der Techniker. Schließlich würden ja nicht nur Privatleute mit ihren Telefonanschlüssen an den Kabeln hängen sondern auch Firmen.