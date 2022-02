Einen Radlader hat ein Unbekannter am Samstag in Alstätte gestohlen. Gegen 22.10 Uhr hatte sich der Dieb mit dem orange-gelb lackierten Fahrzeug der Marke Paus vom Tatort entfernt, so die Polizei. Der Radlader mit vorn angebrachter Kehrmaschine hatte im Schwiepinghook gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus,

02561 9260.