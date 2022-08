„Bereicherung für Gesundheitsstandort“

Gelungen findet Besucherin Aylin Tübing am Sonntag den erst am Freitag offiziell eröffneten Mariengarten. Sie hält die Anlage für familienfreundlich, da besonders ein Niedrigseilgarten und weitere Spielgeräte die Mädchen und Jungen zum Toben einlädt. Außerdem führe der Weg direkt in den Wald, so Tübing. Jetzt brauche es nur noch Zeit, bis die Bäume wachsen und Schatten spenden. Am Sonntag hatte das Krankenhaus einige Spielstationen aufgebaut.

