Bestattungen in Ahaus werden teurer

Die Gebühren zur Nutzung der Friedhöfe sollen steigen. Der Finanzausschuss in Ahaus beschließt, die Kosten für Beisetzungen teilweise zu verdoppeln.

Grabstätten auf dem Friedhof in Ahaus.

Friedhofsgebühren in Ahaus sollen bemerkbar steigen. Der Finanzausschuss stimmte dies in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu. Einer der Gründe sei die zu seltene Gebührenanpassung. Diese wurden seit 2016 nicht mehr geändert, erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD Klaus Lambers. „Ich halte die Gebührenanpassung für notwendig. Die damalig kalkulierten Zahlen verliefen bis zum heutigen Tag anders als geplant", so der Fraktionschef.