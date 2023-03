Betriebsleiter soll Copacabana und Logo in die Spur bringen

Das Copacabana am Ahauser Bahnhof läuft nicht gut. Ein neuer Betriebsleiter soll das ändern. Große Ziele hat er. Spätestens in sechs Monaten soll es laufen.

Christian Lehr (40) will als Betriebsleiter im Copacabana und dem Logo für frischen Wind sorgen und das Lokal so zurück in die Spur bringen. Bis August soll das funktioniert haben.

Das Copacabana am Ahauser Bahnhof läuft längst nicht so, wie es laufen soll. Tische bleiben leer, Gäste sind nicht zufrieden. Auch die Veranstaltungshalle – das Logo – ist lange nicht so ausgelastet, wie es sich die Betreiber wünschen. Ein neuer Betriebsleiter soll und will das Ruder herumreißen.