Blumenliebe und Handwerkerkunst

Liebevoll gefertigte Einzelstücke gibt es am Wochenende in der Brooker Bloomerie. Im Alstätter Brook eröffnen Mareen Fleer und Michael Wenning ein neues Ladenlokal

Mareen Fleer und Michael Wenning haben sich einen kleinen Traum erfüllt. Auf dem Hof von Michael Wennings Eltern haben die beiden einen alten Schweinestall umgebaut, und nun eröffnen sie am kommenden Samstag ihren eigenen kleinen Laden. Die Brooker Bloomerie heißt die neue Floristik-Boutique in Alstätte.„90 Prozent der Umbauten haben wir in Eigenregie gemacht“, erklärt Michael Wenning stolz. Auch ein Großteil der Möbel in den Ausstellungsräumen haben sie selber gefertigt. Eine Mischung aus gefärbtem Metall und schönen Holzstücken. Die Hölzer sind teilweise aus dem alten Schweinestall. Robust und mit einer schönen Färbung.