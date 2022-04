Brand tötet 1700 Schweine

Alstätte

Als am Dienstagabend kurz nach halb Neun die Alarmmelder der Feuerwehrleute in Alstätte und Ahaus anschlagen, weiß keiner der später über 150 Feuerwehrleute, was auf sie zukommen wird. Im Besslinghook brennt es in einem Schweinemastbetrieb.

Von Stephan Rape