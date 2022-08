Brennende Papierrolle in Ottensteiner Unternehmen löst Feueralarm aus

Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochmorgen in Ottenstein: In einer Gewerbehalle an der Straße Im Garbrock stand eine große Papierrolle in Flammen. Die Feuerwehr kam genau rechtzeitig.

Die Feuerwehr war mit Kräften des Löschzugs Ottenstein der Freiwilligen Feuerwehr Ahaus und den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache im Einsatz. Das Feuer in der Gewerbehalle an der Straße Im Garbrock hatten sie schnell unter Kontrolle.

Brennendes Papier hat am Mittwochmorgen in einem Gewerbegebiet in Ottenstein die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In der Halle eines Unternehmens an der Straße Im Garbrock waren die Feuermelder angesprungen.Laut Michael Schnell, Löschzugführer Ottenstein bei der Freiwilligen Feuerwehr Ahaus, hatte die Eigentümerin dadurch die Flammen im hinteren Teil der Halle bemerkt. Eine dort aufgestellte große Papierrolle stand in Flammen. Sie selbst begann zu löschen und alarmierte die Feuerwehr.