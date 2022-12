Claudia Kauße sorgt für einen sicheren Schulweg

Sie möchte teilhaben und mitgestalten. Deswegen engagiert sich Claudia Krauße in Wessum als Schülerlotsin und auch im Förderverein der Kappenberg-Grundschule.

Morgens, 7.30 Uhr an der Ampelkreuzung in Wessum: Es nieselt, es ist noch dunkel, es herrscht viel Verkehr und Claudia Krauße ist „mittendrin“. Als Schülerlotsin sorgt sie dafür, dass Schulkinder sicher die Kreuzung überqueren können. Die 55-jährige ist auch im Förderverein der Gottfried-von-Kappenberg Grundschule aktiv und möchte mit ihrem Engagement am Schulleben teilhaben und es mitgestalten.