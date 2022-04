Containerwohnheim kehrt zurück

Ahaus

Vier Gebäude bereitet die Stadt gerade für Flüchtlinge aus der Ukraine vor: Zwei in Alstätte, eins in Ahaus und ein Containerprojekt an der Grenze zu Wessum. Platz, der dringend gebraucht wird: Allein in Ahaus und den Ortsteilen sind – Stand Mittwoch, 13. April – 248 Personen untergebracht.

Von Stephan Rape